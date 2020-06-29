AA

Batman'ın Gercüş ilçesi kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için Yolağzı Mahallesi'nde 3 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Evlere giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, bölgede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.