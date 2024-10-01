Batman'da tanıtım standında menşei belli olmayan 718 kilo sucuk ele geçirildi
Batman'da tanıtım standında satışa sunulan ancak menşei belli olmayan 718 kilo sucuğa el konuldu. İşletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesildi.
Giriş: 01.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:08
Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, Alo 174 hattına gelen bir ihbar üzerine bir tanıtım standında denetim yaptı.
Denetimde menşei belli olmayan 718 kilo sucuğun satışa sunulduğu tespit edildi.
İşletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesilirken sucuklara el konuldu.
El konulan sucuklar ise imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.
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