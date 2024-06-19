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        Haberler Gündem Batman ve Siirt'te mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Güncel haberler

        Batman ve Siirt'te mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı. Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 00:12 Güncelleme: 19.06.2024 - 00:59
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        Batman ve Siirt'te mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
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        Batman Çayı'nda ailesiyle piknik yapmaya giden Berat (9) ve Esma Artun (12), çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen bölgede mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD jandarma ve Batman İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 2 kardeşi bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

        SİİRT'TE DE MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        Kezer Çayı kum ocağı mevkisinde piknik yapmaya giden 3 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 3 kişiyi halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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