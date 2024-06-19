Batman ve Siirt'te mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Batman'ın Kozluk ilçesinde, suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı. Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Batman Çayı'nda ailesiyle piknik yapmaya giden Berat (9) ve Esma Artun (12), çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD jandarma ve Batman İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 kardeşi bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.
SİİRT'TE DE MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDIFOTO: AA
Kezer Çayı kum ocağı mevkisinde piknik yapmaya giden 3 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 3 kişiyi halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.