Bahçesinde buldu, telefona sarıldı! Nesli tehlikede

Batman'ın Gercüş ilçesinde nesli tehdit altında olan benekli semendere rastlandı.

AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Çukuryurt köyüne bağlı Tutumlu mezrasına giden Mehmet Şirin Söğüt, kendisine ait bahçede nesli tehdit altında olan benekli semender ile karşılaştı.

Cep telefonuyla semenderi fotoğraflayan Söğüt, benekli semenderi tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.