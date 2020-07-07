Batman'da 64 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 64 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.