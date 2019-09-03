Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bulut Kutlu'nun haberine göre, saldırı Gap Mahallesinde sabaha karşı yaşandı. Gece devriyesi yapan bekçilerden Vezir Gümürkan'a henüz sebebi ve kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ağır yaralanan Gümürkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için ekipler inceleme başlattı.