3'üncü kattan düştü! Küçük kızdan acı haber
Batman'da apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 13 yaşındaki E.A. isimli kız çocuğu, hayatını kaybetti
Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre E.A. isimli kız çocuğu, oturdukları apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.A.'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.