Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Batı Şeria'da yeni bir İsrail yerleşimi kuruldu | Dış Haberler

        Batı Şeria'da yeni bir İsrail yerleşimi kuruldu

        İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, El Halil'in eteklerinde bulunan İsrail yerleşimi Kiryat Arba'nın yakınlarında yeni bir yerleşim yerinin kurulduğu duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 07:15 Güncelleme: 31.08.2025 - 07:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batı Şeria'da yeni bir İsrail yerleşimi kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        El Halil'in güneyinde Beni Naim kavşağının yakınında "onlarca yıldan sonra" yeni bir mahalle kurulduğu ve son günlerde buraya 10 İsrailli ailenin yerleştiği ifade edildi.

        AA'nın İsrail Hayom Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre; Aviad ismi verilen yeni mahalle, El Halil'i, kentin güneyindeki yerleşim yerlerine bağlayan yol üzerinde stratejik bir konumda yer alıyor.

        Kiryat Arba Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni yerleşimle "El Halil'den Negev Çölü'ne kadar olan Filistin topraklarının coğrafi bağlantısının kesilmesi ve Kiryat Arba ile Ma'ale Hever yerleşim yerleri arasındaki bağlantının güçlendirilmesi" hedefleniyor.

        Kiryat Arba Konseyi Başkanı Yisrael Bramson söz konusu açıklamada, mahallenin kuruluşunu "nesiller boyu devam eden bir vizyonu hayata geçiren tarihi bir adım" olarak nitelendirdi ve bununla Yahudiye'nin (Batı Şeria) İsrail halkına ait olduğu mesajı verildiğini kaydetti.

        El Halil şehrinin doğu girişinde bulunan Kiryat Arba, Batı Şeria'daki en büyük aynı zamanda da siyasi ve güvenlik açısından en hassas yerleşim birimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugünkü toplantısında, bazı Batılı ülkelerin eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıma planına tepki olarak, Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakı da dahil olmak üzere Filistinlilere karşı atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Batı Şeria
        #haberler
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gayemiz güçlü bir Türkiye emanet etmek"
        "Gayemiz güçlü bir Türkiye emanet etmek"
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        12 Dev Adam namağlup son 16!da!
        12 Dev Adam namağlup son 16!da!
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        G.Saray ligde doludizgin!
        G.Saray ligde doludizgin!
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Habertürk Anasayfa