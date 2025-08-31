Batı Şeria'da yeni bir İsrail yerleşimi kuruldu

El Halil'in güneyinde Beni Naim kavşağının yakınında "onlarca yıldan sonra" yeni bir mahalle kurulduğu ve son günlerde buraya 10 İsrailli ailenin yerleştiği ifade edildi.

AA'nın İsrail Hayom Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre; Aviad ismi verilen yeni mahalle, El Halil'i, kentin güneyindeki yerleşim yerlerine bağlayan yol üzerinde stratejik bir konumda yer alıyor.

Kiryat Arba Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni yerleşimle "El Halil'den Negev Çölü'ne kadar olan Filistin topraklarının coğrafi bağlantısının kesilmesi ve Kiryat Arba ile Ma'ale Hever yerleşim yerleri arasındaki bağlantının güçlendirilmesi" hedefleniyor.

Kiryat Arba Konseyi Başkanı Yisrael Bramson söz konusu açıklamada, mahallenin kuruluşunu "nesiller boyu devam eden bir vizyonu hayata geçiren tarihi bir adım" olarak nitelendirdi ve bununla Yahudiye'nin (Batı Şeria) İsrail halkına ait olduğu mesajı verildiğini kaydetti.

El Halil şehrinin doğu girişinde bulunan Kiryat Arba, Batı Şeria'daki en büyük aynı zamanda da siyasi ve güvenlik açısından en hassas yerleşim birimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugünkü toplantısında, bazı Batılı ülkelerin eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıma planına tepki olarak, Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakı da dahil olmak üzere Filistinlilere karşı atılacak adımların ele alınması bekleniyor.