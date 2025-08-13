Habertürk
        Haberler Magazin Müzik dünyasının acı kaybı: Baterist Selim Selçuk vefat etti - Magazin haberleri

        Baterist Selim Selçuk vefat etti

        Bestekâr Münir Nurettin Selçuk'un oğlu baterist Selim Selçuk, 69 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 13.08.2025 - 11:02
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Selim Selçuk'tan acı haber geldi. Aynı zamanda merhum müzisyen Timur Selçuk'un da kardeşi olan Selim Selçuk'un vefat ettiği öğrenildi.

        Selim Selçuk'un ağabeyi Timur Selçuk, 6 Kasım 2020'de vefat etmişti.

        Müzik eleştirmeni ve yazar Naim Dilmener; "Selim Selçuk, aramızdan ayrılmış. Gelmiş geçmiş en iyi müzisyenlerdendi. Aykırı ve mükemmelliyetçiydi. Kaybının telafisi mümkün değil ama yaptıkları, birlikte çalıştıklarına öğrettikleri ile müziğimizin önünde yeni yollar açmaya devam etmesini dilerim" sözleriyle, üzüntüsünü dile getirdi.

        SELİM SELÇUK HAKKINDA

        Selim Selçuk 1956’da İstanbul Şişli’de dünyaya geldi. Ortaokul yıllarında besteler yapmaya başladı. Ağabeyi Timur Selçuk ile ortak yazdığı beste "Bugün Yarın ve Daima" önce Fransa’da sonra da Türkiye’de yayınlandı. Stüdyo müzisyeni olarak da çalıştı ve İstanbul Gelişim Orkestrası’na girdi. 1975 Eurovision Türkiye finalinde Festival Orkestrası’nda yer aldı. Devlet Güzel Sanatları Akademisi heykel bölümünde eğitim aldı. Daha sonra Devlet Türk Müziği Konservatuarı’na girdi ve Kani Karaca ile kudüm ve usuller üzerine çalıştı. 1979 da Newyork Brooklyn Müzik Konservatuarı’na yazıldı ve kentin profesyonel müzik camiasına katıldı. 1987-88 yıllarında İstanbul Caz Dörtlüsü’nde çaldı. Erol Erdinç Quartet ile İstanbul Caz Festivalinde yer aldı. 1989’da İstanbul Arnavutköy’de ‘Naima Jazz Club’ı açtı. Ritim atölyesinde davul eğitmenliği ve yorumculuk yapmaya devam etti.

        #Selim Selçuk

