Batan Rus amiral gemisinin mürettebatı nerede?

The Guardian'da yer alan habere göre, Moskova kruvazörünün Karadeniz'de batmasından günler sonra, Yulia Tsyvova umutsuzca oğlu Andrei hakkında bilgi arıyor.
Mürettebat üyelerinin diğer yüzlerce Rus ailesi gibi, Ukrayna'nın Rus amiral gemisini vurduğunu açıklamasının ardından gemi Karadeniz'de batmıştı. Rusya, batan amiral gemisi Moskva'nın mürettebatının başka gemilere tahliye edildiğini belirtmişti.
Yulia Tsyvova, dün sabah Rusya Savunma Bakanlığı'ndan arandığını ve oğlunun öldüğünün bildirildiğini söyledi.
"EMİNİM ÖLEN TEK KİŞİ O DEĞİLDİR"
Tsyvova, "Daha 19 yaşındaydı, askerdi. Bana başka bir şey söylemediler, cenazenin ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilgim yok." dedi ve "Eminim ölen tek kişi o değildir." diye ekledi.
Tahmini 510 kişilik mürettebat üyesine ne olduğuna ilişkin Rusya tarafından bilgi paylaşılmazken, aile üyeleri yanıt talep ediyor.
Toplam ölü, yaralı ve kayıp sayısı bilinmiyor. Moskva'nın batması sonucu iki askerinin öldüğü bilgisi resmen paylaşıldı, üç aile ise oğullarını bulamadıklarını kamuoyuna açıkladı.
Rus ordusunun kazadan sonra kayıplarla ilgili detaylı açıklamalar yapmamasının ardından birçok kişi olayı Kursk Felaketi ile kıyaslamaya başladı. 2000 yılında Rus Kursk denizaltısı bir tatbikat sırasında Barents Denizi'nde batmış ve 118 denizci hayatını kaybetmişti.
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