Batan aracın üzerindeki selfie internette gündem oldu

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Kanada'nın Ottawa kentinde ismi açıklanmayan bir kadın, buz tutan Rideau Nehri'nde kaza yaptı.

Pazar günü saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda kadın, arabasıyla buz tutan nehrin üzerinden geçerken yaşanan kırılma, aracın yavaş yavaş suya gömülmesine neden oldu.

HALAT VE KANO KULLANILDI

Bölge sakinleri kadını nehirden çıkarmak için kanolar ve halatlarla seferber oldu.

Ancak içinde bulunduğu tehlikeden etkilenmeyen kadın, yardım beklerken gülümseyerek selfie çekti.

Kazada neyse ki yaralanma olmadı ve bölgede yaşayanlar sürücüyü kurtardı.

Ottawa sakini Lynda Douglas, Twitter'da olay yerinin bir fotoğrafını paylaştı.

Kadının batan otomobilinin üzerinde çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Kanada'da donmuş göllerin üzerinde araç kullanmaya izin veriliyor. Ancak bu bölgelerde katı hız sınırı kuralları uygulanıyor.