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Haberler Basketbol EuroLeague

Baskonia - Anadolu Efes: 114-111 (MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de normal süresi 98-98 sona eren maçta, Baskonia'ya uzatmada 114-111 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar böylece 21. maçında 11. mağlubiyetini aldı.

Giriş: 28.01.2023 - 00:51 | Güncelleme: ABONE OL
Baskonia - Anadolu Efes: 114-111 (MAÇ SONUCU)
AA

THY EuroLeague 21. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya ekibi Cazoo Baskonia'ya uzatmada 114-111 yenildi.

Buesa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yüksek yüzdeyle hücum etti. Ev sahibi ekibin ilk çeyreği 29-28 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına Anadolu Efes'in 51-48 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü elinde tutan lacivert-beyazlılar, 4. periyoda 77-70 önde girdi. Anadolu Efes, Vasilije Micic'in basketiyle 35. dakikada 11 sayıyla maçtaki en yüksek farkı yakaladı: 76-87. Bu dakikadan sonra etkili hücumlarla farkı kapatan Cazoo Baskonia, skoru dengeledi. Normal süre 98-98 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi.

Uzatma periyodu, başa baş mücadeleye sahne oldu. İspanya temsilcisi, son dakika içerisinde Matthew Costello'nun bulduğu sayılarla maçtan 114-111 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Costello 33 sayı, Darius Thompson 19 sayı, 16 asistle galibiyetin mimarları oldu. Anadolu Efes'te Shane Larkin'in 21, Rodrigue Beaubois ve Vasilije Micic'in 19'ar sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Cazoo Baskonia, 12. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 11. yenilgisini yaşadı.

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