Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta derbisinde Fenerbahçe Beko konuk ettiği Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray'ı 94-70 yendi.
İki takım da maçın ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanırken Galatasaray, 5. dakikada 10-6 öne geçti. Daha sonra tempoyu arttıran ve skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-16 önde bitirdi.
İkinci periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç, Guduric, Metecan Birsen ve Melli ile dış atışlardan isabet buldu. Etkili mücadelesini devam ettiren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-32 üstün gitti.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Baldwin'in üç sayılık isabetiyle farkı 24 (63-39) sayıya çıkardı. Galatasaray, Buğrahan Tuncer, Samet Geyik ve Izundu'nun basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, Fenerbahçe Beko son periyoda da 75-52 önde girdi.
Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Beko, derbiden 94-70 galip ayrıldı.