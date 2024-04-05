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        Haberler Gündem Başkentte toplu taşıma bayramda ücretsiz olacak

        Başkentte toplu taşıma bayramda ücretsiz olacak

        EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince otobüs, metro, Ankaray ve teleferiğin ücretsiz olacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:59 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:59
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        Başkentte toplu taşıma ücretsiz olacak
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        EGO Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, otobüs, metro, Ankaray ve teleferik 10,11 ve 12 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek.

        EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında bayram süresince ring hizmeti verilecek.

        EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına, "EGO Cep'te" mobil uygulamasından ve "www.ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

        Yolcu yoğunluğu olması halinde vatandaşların mağdur olmaması için ilave otobüs ve tren servisleri konulacak.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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