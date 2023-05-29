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Başkent'te kan donduran kadın cinayeti! Ayrıldığı karısını öldürdü

Kadın cinayetlerine bir vahşi olay daha eklendi. Başkent'te meydana gelen olayda bir kişi ayrıldığı karısına kurşun yağdırdı. Ezgi G. adlı kadın hayatını kaybederken katil zanlısı aynı silahla hayatına son verdi

Giriş: 29.05.2023 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da kan donduran kadın cinayeti! Yolda karşılaştığı eski eşini öldürdü - Son dakika haberler
DHA

Ankara'da Volkan K., tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi.

Volkan K., geçen yıl boşandığı Ezgi G. ile sokakta karşılaştı. Volkan K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ezgi G.'yi yanındaki tabancayı çıkararak başından vurdu.

Volkan K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Volkan K. ve Ezgi G., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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