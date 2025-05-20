Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
Başkent'te, 40 yaşındaki Haydar Çakmak'ın dere yatağında bıçaklanmış halde cansız bedeni bulundu. Kamera görüntülerinden katil zanlısı 15 yaşındaki Y.P.T'ye ulaşıldı. Tutuklanan zanlının cinayeti gasp için işlediği öğrenildi
Ankara'da, Haydar Çakmak (40), 16 Mayıs'ta, Çankaya ilçesi Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
ANKARA EMNİYETİ ÖZEL EKİP KURDU
AA'daki habere göre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çakmak'ın öldürülmesiyle ilgili olarak failin yakalanması için özel ekip kurdu.
KAMERALARDAN ŞÜPHELİYE ULAŞILDI
Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceleyen ekip, cinayetten 20 saat sonra şüpheli Y.P.T'yi (15) gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
CİNAYETİN NEDENİ 'GASP' ÇIKTI
Katil zanlısı Y.P.T.'nin, temizlik görevlisi alarak çalışan Çakmak’ı gasp etmek için bıçakla öldürüldüğü öğrenildi.