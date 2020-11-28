AA

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün 18.00-22.00 saatleri arasında Çankaya ilçesinde 520 polisin katılımıyla uygulama yapıldı. Uygulamada, 1873 kişi ile 769 araç sorgulandı, 829 iş yeri kontrol edildi.

Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığının da kontrol edildiği uygulamada, sosyal mesafe kuralına uymayan 22 kişiye 69 bin 300 lira, karantina tedbirine aykırı davranan 3 kişiye 9 bin 450 lira, maske takmayan 14 kişiye 12 bin 600 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye 25 bin 200 lira idari para cezası verildi. Ayrıca 3 iş yeri hakkında "çalışanlar arasında sosyal mesafe kuralına uyulmaması" nedeniyle işlem yapıldı.

AA'nın haberine göre; trafik kurallarına uymayan sürücülerle, çevreye rahatsızlık verenlere de para cezasının kesildiği uygulamada, toplam 122 bin 388 lira cezası yazıldı. Öte yandan kontrollerde, bir ruhsatsız silah ele geçirildi.