İHA

Başkent'te yaşanan olay, akıllara korku filmi 'Hannibal'ı getirdi. Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak’ta ikamet eden K.K. ile F.K. isimli karı kocanın kavgası dehşet görüntülerine sahne oldu ve kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, oğlu ile tartışmaya başlayan baba K.K. bir süre sonra oğlu ile kavga etmeye başladı. Anne F.K. araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi.

EŞİNİN PARMAĞINI ISIRIP KOPARTTI

İHA'da yer alan habere göre iddialara göre K.K., oğluyla kavga ettiği sırada karısına da saldırdı. Anne F.K. ve oğlunun iddialarına göre K.K., eşinin sağ elinin orta parmağını ısırarak koparttı.

"KAPININ ARASINA SIKIŞTI" DEDİ

K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü. K.K.’nın yüzünde kan izleri olduğu görüldü. Polis, K.K.’yı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.