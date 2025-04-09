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        Haberler Gündem Çevre Başkent'te barajlar alarm veriyor! | Son dakika haberleri

        Başkent'te barajlar alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 16.20'ye düştü

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) son verilerine göre kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 26.19, aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16.20 seviyesine düştü. Meteoroloji Uzmanı Kenan Yüksel, barajları alarm veren Ankara ve yurt genelinde beklenen hava durumunu değerlendirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:38
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        Başkent'te barajlar alarm veriyor!
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        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) son verilerine göre, ildeki barajlarda aktif kullanılabilir su miktarı yüzde 16.20 seviyesine düştü.

        Ankara'daki barajlarda su seviyeleri, son verilere göre endişe verici bir şekilde düşüş gösterdi. ASKİ'nin yayımladığı son verilere göre barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 26.19, aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16.20 seviyesinde kalıyor.

        İvedik, Pursaklar ve Çubuk gibi ana su arıtma tesislerinden verilen su miktarları, şehre sağlanan toplam suyun önemli bir kısmını oluşturuyor. Ancak barajlardan gelen su miktarları yıl boyunca oldukça değişkenlik gösteriyor.

        Barajların genel durumu incelendiğinde Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü gibi büyük barajların su seviyeleri düşük kalmaya devam ediyor. Yetkililer, su tasarrufu ve alternatif su kaynaklarına yönelme konusunda vatandaşları uyarıyor.

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        "YAĞIŞLARIN KARA DÖNÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

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        Meteoroloji Uzmanı Kenan Yüksel, Ankara ve yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, yurt genelinin önümüzdeki günlerde yağışlı sistemin içerisine gireceğini belirterek, "Bugün itibarıyla tüm illerde yağış geçişleri görülecek. Bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege'den başlayıp iç ve doğu bölgelerinin tamamında yağış geçişleri bekliyoruz. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Günün ilerleyen saatlerinde geceye doğru yağışın cinsinin karla karışık yağmura ve daha yükseklerde kara dönüşmesini bekliyoruz" dedi.

        Perşembe günü yurdun kuzey ve iç kesimlerinde de yağışın beklendiğini aktaran Yüksel, "Yağışlar perşembe günü de yağmur ve sağanak şeklinde ancak iç bölgelerde soğuma ile birlikte yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesini bekliyoruz" dedi.

        Yüksel, "Cuma günü ise yağışlar ülkenin hemen hemen tamamında yine görülmeye devam edecek. Cuma günü hava soğuyacak. Bu soğumayla birlikte Marmara ve kıyılar hariç iç ve doğu bölgelerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

        "ANKARA'DA YAĞIŞLARIN ARA ARA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

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        Yüksel, "Hafta sonu yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi günü iç ve doğu kesimlerde, pazar günü ise iç kesimlerde yağışlar ara ara devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Ankara'da beklenen hava durumuna da değinen Yüksel, şunları kaydetti: "Ankara'da yağışların yağmur şeklinde ara ara devam etmesini bekliyoruz. Perşembe günü yağış yok, hava çok bulutlu. Cuma günü ise sabah ve öğlen saatlerinde Ankara'da kar yağışı bekliyoruz. Merkezde kışın görmediğimiz kar yağışını 6 ila 8 saatlik periyotta görebiliriz. Çatı üzerinde ve yerde birkaç santimlik kar kalıntısı olabilir."

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