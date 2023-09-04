Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Başkan Özlü: “Arzum, Düzcespor hiç yenilmesin” - Futbol Haberleri

        Başkan Özlü: “Arzum, Düzcespor hiç yenilmesin”

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un yeni stadındaki ilk maçında elde ettiği galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Benim arzum Düzcesporlu oyuncularımızın yenilmemesidir. İnşallah böyle devam ederiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Arzum, Düzcespor hiç yenilmesin"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TFF 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Düzcespor’un yeni stadında çıktığı ilk maçında karşılaştığı Belediye Derincespor maçının ardından yeni stadyum ve çevre düzenlemeleri, Kuzey Spor Kampüsündeki çalışmalara kadar bir çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

        İnşallah böyle devam ederiz”

        Başkan Özlü, Düzcespor’un yeni stadında yaptığı ilk maç ile ilgili olarak, “Derincespor güçlü bir takım. Bizim arkadaşlarımız iyi bir oyun çıkardılar. Benim arzum Düzcesporlu oyuncularımızın yenilmemesidir. Geçtiğimiz hafta Uşak'taydık. Bugün de burada 2-1 galip geldik. İnşallah böyle devam ederiz” dedi.

        Taraftarlarda stadı beğendi

        Düzce Belediyesinin, Düzcespor’un evinde oynadığı tüm maçlarda otobüslerle ücretsiz taşıma yapacağının müjdesini vererek konuşmasına devam eden Başkan Özlü, “Stadımız çok güzel, harika bir stat. Müsabakayı izlemeye gelenler de stadımızı beğendi. Şuandaki kapasitemiz 4 bin 500 civarında. Bunu ileride artırma kabiliyetimiz olacak. Asıl stat Kuzey bölgesinde olacak. Orada çok ciddi bir hafriyat çalışması var. 2023 yılı yatırım programında Düzce Şehir Stadı vardır. Bu seneki yatırım programında yaklaşık 10 Milyon TL bir bütçe ayrılmıştır. Hafriyat tamamlandığında Kuzeyde bir spor kampusu daha tamamlayacağız. Güney ve Kuzey spor kampusu olmak üzere iki büyük kampusumuz olacak” ifadelerinde bulundu.

        Nurettin Zafer ismi Şıralık’ta yaşatılacak

        Düzcespor’un stadının da bulunduğu Şıralık Spor kampus alanının çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Başkan Dr. Faruk Özlü “Yanda Düzcespor'un konakladığı tesislerimiz var. Bunun yanında antrenman sahaları var. İki yıl önce yapmıştık, orada sporcularımız antrenman yapıyor. Burası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanmış bir stattır. 1. Lig takımlarının dahi maç yapabilecekleri bir stattır. Yine yanda bir stat daha inşa ettik. Orası da Nurettin Zafer Stadının yerine inşa ettiğimiz stattır. Yakın bir zamanda Nurettin Zafer stadında yapılan maçlar ve antrenmanlar burada yapılacak. Onun da adı yine Nurettin Zafer olacak. Düzce'mize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        Habertürk Anasayfa