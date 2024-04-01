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        Haberler Yaşam Başka bir dünyaya 'kapı' olabilir diyorlar! Esrarengiz Berryessa Gölü'nün sırrı!

        California'daki esrarengiz Berryessa Gölü'nün sırrı!

        ABD'nin California eyaletinde bulunan Berryessa Gölü'ndeki çıukur hakkında, 'Başka bir dünyaya açılan kapı' yorumunda bulunuluyor. Ancak Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:34
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        • 1

          ABD'nin California eyaletinde hakkında "Başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir" söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.

        • 2

          Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.

        • 3

          Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.

        • 4

          Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.

        • 5

          *Haberin görselleri Shutterstock ve iStock'tan servis edilmiştir.

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