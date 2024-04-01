California'daki esrarengiz Berryessa Gölü'nün sırrı!
ABD'nin California eyaletinde bulunan Berryessa Gölü'ndeki çıukur hakkında, 'Başka bir dünyaya açılan kapı' yorumunda bulunuluyor. Ancak Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor
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ABD'nin California eyaletinde hakkında "Başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir" söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.
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Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.
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Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.
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Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.
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*Haberin görselleri Shutterstock ve iStock'tan servis edilmiştir.
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