BASELECTED seçkisi Trendyol Sanat’ta

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Günlük 15 milyonun üzerinde ziyaretçiyle sahip olduğu etkiyi toplumsal faydaya dönüştürmek için sorumluluk üstlenen Trendyol, dijital sanat platformu Trendyol Sanat üzerinden geniş kitleleri sanatla buluşturmak amacıyla farklı iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Profesyonel sanat hayatına adım atan genç sanatçılara verdiği destekle Türkiye’nin gelecek sanatçı nesline ışık tutan BASE iş birliği sayesinde, Trendyol Sanat’ta satışa sunulan seçkilere bir yenisi daha eklendi: BASELECTED.

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BASELECTED, Türkiye’nin yeni mezun genç sanatçı adaylarını aynı çatı altında bir araya getiren BASE’in ilk 7 edisyonunda yer almış 7 sanatçının güncel üretimlerinden bir seçki sunuyor. Bu seçki, aynı zamanda sanat üretiminde sürekliliğin, motivasyonun, direncin, kararlılığın ve üretim arzusunun bir göstergesi.

Trendyol Sanat, farklı disiplinlerde üretimlerine devam eden BASE sanatçıları Emre Evcimen, Fatma Tuzluca , Funda Yalçın , Meslina Tut , Mustafa Mutlu , Seda Boy ve Veysel Daşçı’nın eserlerini BASELECTED seçkisinde sanatseverlerle buluşturuyor. Seçkide; geleneksel Türk sanatları, resim, seramik, dijital baskı, heykel ve nakış gibi farklı disiplinlerden eserler yer alıyor.

Sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri yeni bir alan yaratan Trendyol, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkân tanıyor. Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine Trendyol mobil uygulamasından ve ve internet sitesinden ulaşılabiliyor. Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Trendyol Sanat Hakkında: Trendyol Sanat, sanatçıların eserlerini Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverlerle buluşturmak için dijital bir alan açarken, sanatseverlerin de zaman ve mekândan bağımsız olarak sanata ulaşabilmelerini sağlıyor. Bugün 150’den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Trendyol Sanat, bugüne dek yapılan iş birlikleri kapsamında İsmail Acar, Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, Devrim Erbil ve Ekrem Yalçındağ gibi sanat dünyasının önde gelen isimlerinin imzasını taşıyan eserlerle sanatseverlerle buluşturdu. Kolekta ve BASE kurucularının oluşumu artoloji iş birliğinde başlatılan Trendyol Sanat’ta, artoloji ekibi seçkileri dışında Bodrum Zai Yaşam, Globart, İyilik İçin Sanat Derneği ve Atölye Etiler üzerinden eser satışları gerçekleşiyor. Contemporary İstanbul’un partneri olan Trendyol, aynı zamanda, geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen ve yeni mezun sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan BASE 2023 sergisinin de ana sponsorluğunu üstlendi.

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Sanatçılar Hakkında: Veysel Daşçı - Nakış 1995 doğumlu Veysel Daşçı, Kahramanmaraş’ta resim öğretmeni olarak çalışıyor ve BASELECTED seçkisinde tuval üzerine nakış işleme eserleriyle yer alıyor. Daşçı’nın nakış tekniği kullanarak ürettiği çağdaş işler, geleneksel formu yeniden canlandırıyor ve betimlemede malzemenin sınırlarını zorlayarak geçmiş ve gelecek arasında bağ kuruyor. Yaşam, şehir ve tarımsal üretim gibi temel insani kaygılar, Daşçı’nın eserlerinde konu başlığı olarak göze çarpıyor. Seda Boy - Seramik 1991 doğumlu Seda Boy’un lisans eğitimi Seramik ve Cam Tasarımı üzerine. BASELECTED seçkisinde seramik kaset tasarımlarıyla yer alan Boy, bu kasetleri hafızanın izlerini taşıyan sanat eserlerine dönüştürüyor. Sanatçının “Hafıza Kasetleri”, geçmişin sesini ve görüntüsünü bugüne taşıyan kapılar olarak konumlanıyor ve seramik malzemenin aynı anda hem kırılgan hem de sağlam yapısına referansla hafızanın hem hassaslığını hem de gücünü temsil ediyor. Eserler, izleyiciye hafızanın derinliklerine yolculuk etme ve insanlığın kolektif anılarını keşfetme fırsatı sunuyor. REKLAM Mustafa Mutlu - Dijital Baskı 1993 doğumlu Mustafa Mutlu, resim öğretmenliği bölümünde lisansını tamamladıktan sonra grafik alanında uzmanlaşmaya yöneldi ve dijital sanat konulu teziyle yüksek lisans derecesi aldı. BASELECTED seçkisine dijital baskı eserleriyle katılan Mutlu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle dikkatleri üzerine çekiyor. Sanatçının eserleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı da dahil olmak üzere pek çok özel koleksiyonda kendilerine yer buluyor. Meslina Tut - Seramik 1998 yılında dünyaya gelen Meslina Tut, disiplinler arası bir sanat anlayışına sahip. Malzemenin öğreticiliğine ve sanatın diline güvenen Tut, lisansını seramik alanında tamamladı. Henüz 2021 yılında mezun olan genç sanatçı, BASELECTED seçkisine kadın bedenini konu alan seramik figürleriyle dahil oluyor. REKLAM Funda Yalçın - Resim 1993’te dünyaya gelen Funda Yalçın, lisansını resim bölümünde tamamladıktan sonra aynı bölümden yüksek lisans derecesi aldı. BASELECTED seçkisinde figürsüz mekânları betimleyen işleriyle yer alan Yalçın, kendi ifade biçimiyle bir araya getirdiği kurgusal mekânları aidiyet/aidiyetsizlik kavramları çerçevesinde resmediyor. Yalçın, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok serginin favori ressamlarından biri olarak dikkat çekiyor. Fatma Tuzluca - Geleneksel Türk Sanatları 1996 doğumlu Fatma Tuzluca, Geleneksel Türk Sanatları alanında aldığı lisans eğitimini tekstil sanatına yönelterek çalışmalarına bu yönde devam etti. Bir tasarımcı-sanatçı olarak daima yeni ifade ve anlatım biçimleri bulmaya açık olan Tuzluca, BASELECTED seçkisinde “tuft dokuma” tekniğiyle üretilmiş işleriyle yer alıyor. Emre Evcimen - Heykel 1994 doğumlu Emre Evcimen, lisansını heykel bölümünde tamamladı. Çalışmalarında dış koşulların gerçekliği ile beklentilerimiz arasındaki uyumsuzluğu araştıran Evcimen, BASELECTED’a özel eserinde bu uyumsuzluğu doğrudan ortaya koyan yalın bir ifade biçimini hayata geçiriyor.