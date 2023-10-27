Başarılı sporcular geliyor! Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde hangi sporcular yarışacak?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL BÖLÜMÜNDE HANGİ SPORCULAR YARIŞACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayında yarışacak olan sporcularımızdan biri, Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupayı da kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş olacak.