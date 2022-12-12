''Aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarında işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor, sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık.'' ifadelerine yer verdi.