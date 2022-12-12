BAŞARI DESTEK PROGRAMI NEDİR, ŞARTLAR NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Aralık tarihli Kabine toplantısı ardından öğrencileri kapsayacak destek programını açıkladı. Açıklamasından öne çıkan detaylar:
''Öğrencilerimize sesleniyorum, başarı teşvik programı.Sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan, dereceye giren öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar desteği vereceğiz. YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız.''