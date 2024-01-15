Başakşehirli Eden Karzev'den de İsrail'e destek paylaşımı - Rams Başakşehir Haberleri

Başakşehirli Eden Karzev'den de İsrail'e destek paylaşımı - Rams Başakşehir Haberleri

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Akdeniz ekibinin golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel skandal bir gol sevinci yaptı. Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara gösterdi.

Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti.

REKLAM Gündeme oturan olay sonrası Jehezkel'e destek Başakşehir'de oynayan Eden Karzev'den geldi. İsrailli futbolcu Karzev de Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi.

X'te gündem olan o paylaşım sonrası Başakşehşehir Kulübü, Karzev için disiplin soruşturması başlattı. Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturulması başlatılmıştır." denildi.