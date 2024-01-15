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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'i - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11'i

        Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Birçok as oyuncusundan bu müsabakada faydalanamayacak olan sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Okan Buruk, Fenerbahçe'nin kazandığı haftayı kayıpsız kapatmak isterken ilk 11'ini de büyük ölçüde belirledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.01.2024 - 09:47 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:47
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

        • 2

          Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        • 3

          GALATASARAY'DA ALTI EKSİK

          Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

          Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu maçta görev yapamayacak.

        • 4

          Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey ve son antrenmanın bir bölümüne katılan Davinson Sanchez'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

        • 5

          ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZA SINIRINDA

          Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        • 6

          SON YEDİ MAÇIN BEŞİNİ KAZANDI

          Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.

        • 7

          SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.

          Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

        • 8

          Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        • 9

          EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

        • 10

          LİGİN EN İYİ SAVUNMASI GALATASARAY'DA!

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü.

        • 11

          Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        • 12

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 13

          KAAN AYHAN

        • 14

          NELSSON

        • 15

          ABDÜLKERİM BARDAKCI

        • 16

          BARIŞ ALPER YILMAZ

        • 17

          LUCAS TORREIRA

        • 18

          KEREM DEMİRBAY

        • 19

          TETE

        • 20

          MERTENS

        • 21

          ZAHA

        • 22

          HALİL DERVİŞOĞLU

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