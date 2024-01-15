ABD'de kutup soğukları sürüyor: -50'yi görecek kentlerde uzmanlar uyardı
ABD dondurucu kutup soğuklarıyla mücadele ediyor. ABD'nin büyük bölümünde şiddetli rüzgar, fırtına ve yoğun kar yağışı bekleniyor.
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Cumartesi günü ABD'yi saran Kuzey Kutbu fırtınaları ile sıcaklıklar -50'leri görürken, futbol maçlarından başkanlık kampanyalarına kadar pek çok etkinlik iptal edildi.
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Oregon'daki şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. California, Idaho, Illinois ve Wisconsin'de hafta başında hava koşullarına bağlı ölümler olduğu açıklanmıştı.
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NEBRASKA'DA OHAL İLAN EDİLDİ
Nebraska Valisi Jim Pillen, 'çok tehlikeli hava koşullarını' gerekçe göstererek olağanüstü hal ilan ederken "Bu etkinlik bu gece sona ermeyecek. Birkaç gün sürecek" diyerek bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı.
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NEW YORK'TA DA ALARM VAR
New York'tan Louisiana'ya kadar valiler, endişe verici hava koşullarına hazırlıklı olmaları konusunda vatandaşlarını uyardı.
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New York Valisi Kathy Hochul, Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers NFL play-off maçının Pazar gününden Pazartesi gününe ertelendiğini açıklarken, Buffalo'nun da dahil olduğu ilçe sakinlerine Cumartesi günü saat 21.00'den itibaren yollardan uzak durmaları söylendi.
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Montana'nın bazı kısımları Cumartesi sabahı eksi 34 derecenin altına düşerken, Dakota'da ise eksi 50 dereceye yakın sıcaklıkların görüldüğünü belirtildi.
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St. Louis'te de Ulusal Hava Durumu Servisi 'hayatı tehdit eden soğuklar' konusunda uyarıda bulundu.
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Kutup soğuklarının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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