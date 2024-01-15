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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Orta ve Güney Ege'de bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden, 6 ilâ 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek rüzgar etkili olacak. Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

GECE SAATLERİNDE KARADENİZ'E DİKKAT Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir diğer açıklamada ise bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. REKLAM

TEDBİR VE DİKKAT UYARISINDA BULUNULDU AA'da yer alan habere göre ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

8 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM Çanakkale için "sarı", Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Mersin, Manisa ve Muğla için "turuncu" alarm uyarısında bulunuldu. .png YARINA DİKKAT! 25 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ Salı günü 18 il için sarı alarm: Çanakkale, Adana, Amasya, Bolu, Bursa, Çorum, Giresun, Hatay, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük ve Osmaniye. 7 kent içinse turuncu alarm verildi: Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin. AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK Öte yandan bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya merkez ile salı günü sabah saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların çarşamba günü saat: 15.00'e kadar etkili olacağı bildirildi. İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı! Haberi Görüntüle