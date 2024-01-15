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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteorolojiden uyarı! Yarın (16 Ocak) için 25 kentte alarm verildi! Yarın hava nasıl olacak İstanbul, İzmir, Ankara ?

        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bu akşam saatlerinden itibaren Orta ve Güney Ege'de, gece yarısından itibarense Karadeniz'de şiddetli fırtına bekleniyor. Akdeniz bölgesi içinse şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu ve metrekareye 100 kg yağış düşeceği bildirildi. Salı günü için "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 25 kentimiz şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:33
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        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Orta ve Güney Ege'de bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden, 6 ilâ 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek rüzgar etkili olacak. Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

        GECE SAATLERİNDE KARADENİZ'E DİKKAT

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir diğer açıklamada ise bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

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        TEDBİR VE DİKKAT UYARISINDA BULUNULDU

        AA'da yer alan habere göre ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

        8 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

        Çanakkale için "sarı", Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Mersin, Manisa ve Muğla için "turuncu" alarm uyarısında bulunuldu.

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        YARINA DİKKAT! 25 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ

        Salı günü 18 il için sarı alarm: Çanakkale, Adana, Amasya, Bolu, Bursa, Çorum, Giresun, Hatay, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük ve Osmaniye.

        7 kent içinse turuncu alarm verildi: Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin.

        AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Öte yandan bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya merkez ile salı günü sabah saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların çarşamba günü saat: 15.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.

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