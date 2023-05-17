Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Başakşehir ile kümede kalma savaşı veren Ümraniyespor, 34. haftada karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi Başakşehir, 4. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçerken, Ümraniyespor bu gole 60'ta Umut Nayir ile karşılık verdi.
Turuncu-lacivertli ekipte Mahmut Tekdemir, 7. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
45+4'te Başakşehir penaltı kazanırken, topun başına geçen ilk golün sahibi Aleksic, kaleci Orkun'u geçemedi.
Ligde 5. sırada yer alan Başakşehir bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, kümede kalma umutları iyice azalan Ümraniyespor ise 27 puanla 17. sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Başakşehir öne geçti. Adnan Januzaj'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin bacaklarının arasından ağlara yolladı: 1-0.
7. dakikada ev sahibi takım 10 kişi kaldı. Savunmada yükseklik kazanan topu kontrol etmek isteyen Mahmut Tekdemir'in Onur Ayık'ın yüzüne müdahalesi sonrasında hakem Burak Pakkan, Mahmut'a kırmızı kartını gösterdi.
25. dakikada sol kanattan gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında Figueiredo, ceza yayı önündeki Aleksic'e pasını gönderdi. Aleksic'in sol ayağıyla sert şutunda, topu kaleci Orkun sağ eliyle çeldi.
45+2. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza sahasında Lenjani ile hava topu mücadelesine giren Serdar Gürler yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada Aleksic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Orkun, soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu arka direk önünde kontrol eden Sekidika şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.
58. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Başakşehir ceza sahasında Kayode ile Ahmed Touba arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Ahmed Touba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
60. dakikada penaltıyı kullanan Umut Nayir, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Burak Pakkan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 12 Ahmed Touba), Edgar le, Mahmut Tekdemir, Lima (Dk. 80 Keny), Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Aleksic (Dk. 69 Biglia), Adnan Januzaj, Serdar Gürler (Dk. 80 Wu), Figueiredo (Dk. 69 Deniz Türüç)
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani (Dk. 46 Sackey), Mrsic (Dk. 46 Geraldo), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Kayode), Serkan Göksu, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir
Goller: Dk. 4 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 60 Umut Nayir (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 7 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Orkun Özdemir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 65 Berkay Özcan, Dk. 71 Lima (Medipol Başakşehir)