Ev sahibi Başakşehir, 4. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçerken, Ümraniyespor bu gole 60'ta Umut Nayir ile karşılık verdi.

Ligde 5. sırada yer alan Başakşehir bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, kümede kalma umutları iyice azalan Ümraniyespor ise 27 puanla 17. sırada yer aldı.

58. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Başakşehir ceza sahasında Kayode ile Ahmed Touba arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Ahmed Touba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu arka direk önünde kontrol eden Sekidika şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.