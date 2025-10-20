Başakşehir, Süper Lig'de en kötü sezon başlangıcını tekrarladı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rams Başakşehir, kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Başakşehir, böylece 2021-2022 sezonundaki kötü başlangıcını tekrarlamış oldu. Söz konusu sezonda da İstanbul ekibi, ilk 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle yine 6 puanda kalmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ SORUNU ÇÖZEMEDİ

Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayan Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda elenmesinin ardından Süper Lig'de de beklenen sonuçları alamadı. Ligde oynadığı iki karşılaşmadan beraberliklerle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, 45 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Atan'ın yerine göreve gelen Nuri Şahin, takımda beklenen çıkışı sağlayamadı. Genç teknik adam yönetiminde ilk sınavını 1. hafta erteleme maçında veren Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sezondaki ilk galibiyetini aldı. Bu maçtan sonra oynadığı 4 lig karşılaşmasında 3 kez kaybedip 1 kez berabere kalan Başakşehir, ligdeki kötü gidişatını durduramadı.

BAŞAKŞEHİR SAHASINDA 3 PUANLA TANIŞAMADI

Rams Başakşehir, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçta da galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan döneminde sahasında oynadığı Kayserispor ve Eyüpspor maçlarını sırasıyla 1-1 ve 0-0 berabere tamamladı. Nuri Şahin önderliğinde ise Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Başakşehir, Galatasaray'a da 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla İstanbul temsilcisi, sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak henüz 3 puan elde edemedi.