Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk ediyor. İlk maçı, deplasmanda 3-1 kaybeden temsilcimiz Başakşehir, turu geçecek skoru elde edip, son 16'ya kalmayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR - SPORTİNG LİZBON

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Antonio Mateu Lahoz (İspanyol)

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Eljero Elia, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

SPORTING LIZBON: Maximiano, Ilori, Coates, Wendel, Ristovski, Battaglia, Cabral, Acuna, Vietto, Bolasie, Sporar

TEKNİK DİREKTÖR: Emanuel Ferro

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Medipol Başakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

TEK EKSİK CRİVELLİ

Turuncu-lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan Luis Neto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KARNESİ

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı. Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.

J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi. İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.

Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu. Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı da oldu.

LİZBON'UN SON 32 YOLU

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde 21 hafta sonunda Benfica, Porto ve Braga'nın ardından 36 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 18, ikinci Porto'nun ise 17 puan gerisinde bulunuyor.

Avrupa kupalarına, doğrudan katıldığı UEFA Avrupa Ligi gruplarında başlayan Sporting Lizbon, D Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile 12 puan topladı. Portekiz temsilcisi, Avusturya ekibi LASK Linz'in ardından grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 10. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 10. karşılaşmasını Sporting Lizbon karşısında oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 9 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yendi. Medipol Başakşehir, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı. Buruk yönetimindeki Başakşehir, son 32 turu ilk maçında ise deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetmişti.