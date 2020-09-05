Başakşehir, Roma ile kapışıyor!

Gael Clichy ile yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışını sürdüren Başakşehir'in radarına Celtic'ten Boli Bolingoli-Mbombo girdi.

İtalyan basınında çıkan habere göre; 25 yaşındaki oyuncu için Başakşehir'in rakibi Roma... Belçikalı oyuncu, geçen sezon Rapid Wien'den 3.3 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Başakşehir'in Inter'den Dalbert ve Brighton'dan Bernardo ile de ilgilendiği iddia edilmişti.