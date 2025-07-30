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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Özbek oyuncuyu açıkladı - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Özbek oyuncuyu açıkladı

        RAMS Başakşehir, Rus temsilcisi CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:25 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:25
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        Başakşehir, Özbek oyuncuyu açıkladı!
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        RAMS Başakşehir, Rus ekibi CSKA Moskova'da top koşturan genç futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna kattı.

        Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        21 yaşındaki Abbosbek Fayzullaev, CSKA formasıyla geçen sezon lig ve kupada 39 maçta 3 gol kaydetti.

        RAMS Başakşehir'in bu sezon Eldor Shomurodov'dan sonraki ikinci Özbek transferi Fayzullaev, oldu.

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