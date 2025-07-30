Başakşehir, Özbek oyuncuyu açıkladı
RAMS Başakşehir, Rus temsilcisi CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i transfer etti.
RAMS Başakşehir, Rus ekibi CSKA Moskova'da top koşturan genç futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
21 yaşındaki Abbosbek Fayzullaev, CSKA formasıyla geçen sezon lig ve kupada 39 maçta 3 gol kaydetti.
RAMS Başakşehir'in bu sezon Eldor Shomurodov'dan sonraki ikinci Özbek transferi Fayzullaev, oldu.