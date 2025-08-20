Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir, Konferans Ligi bileti için evinde avantaj peşinde! - Futbol Haberleri

        Başakşehir, Konferans Ligi bileti için evinde avantaj peşinde!

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak ikinci maç öncesinde avantajı yakalamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 10:02 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir evinde Craiova'yı ağırlayacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk edecek.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Arnavut hakem Juxhin Xhaja yönetecek.

        Turuncu-lacivertli futbol takımı, taraftarı önünde oynayacağı turun ilk maçından avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

        Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. İstanbul temsilcisi, üçüncü eleme turunda ise Norveç'in Viking takımına (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı.

        REKLAM

        İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında Rumen temsilcilerine karşı ilk maçına çıkacak.

        UNİVERSİTATEA CRAİOVA'DAN 11 MAÇTA 7 GALİBİYET

        Romanya temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

        Universitatea Craiova, Romanya Birinci Futbol Ligi'nin geride kalan 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 16 puanla zirvede yer aldı.

        Universitatea Craiova, ikinci eleme turundan itibaren mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Rumen ekibi, sırasıyla Sarajevo'yu (Bosna Hersek) ve Spartak Trnava'yı (Slovakya) saf dışı bıraktı.

        Universitatea Craiova, Romanya Kupası ikinci turunda ise Vulturii'ye 3-2 mağlup olarak elendi.

        Söz konusu 11 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandıranUniversitatea​​​​​​​ Craiova, kalesinde de 17 gol gördü.

        RUMEN EKİBİNDE TANIDIK İSİMLER

        Universitatea Craiova'nın kadrosunda Türk takımlarında forma giyen Silviu Lung ile Alexandru Cicaldau yer alıyor.

        REKLAM

        Lung, 2017-2022 yıllarında Kayserispor'un kalesini korudu. Cicaldau ise 2021-2022 sezonunda Galatasaray, 2023-2024'te ise Konyaspor'da görev yaptı.

        Eski Rumen milli oyuncu Mirel Radoi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Universitatea Craiova, 76 yıllık tarihinde 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

        Romanya ekibi, Avrupa kupalarındaki en büyük başarılarını ise 1982-1983 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final ve 1981-1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynayarak elde etti.

        BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

        İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

        Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

        Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

        Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

        Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Habertürk Anasayfa