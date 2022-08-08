STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.15

YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken

YEDEKLER: Erdem, Yasin, Feyzi, Turgay, Yunus, Ahmet, Erdem Çetinkaya, Ali, Celina

TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Ndayishimiye, Lucas Lima, Szysz, Mahmut, Aleksic, Serdar, Chouiar

YEDEKLER: Muhammed, Şener, Hasan Ali, Ahmed Touba, Berkay, Biglia, Deniz, Muhammet, Okaka

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Geçen sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans gösteren Kasımpaşa, sezonu 53 puanla 11. sırada bitirmişti.

12 YENİ TRANSFER

Yeni sezon öncesi bazı futbolcularıyla yollarını ayıran İstanbul ekibi, yeni transferleri Recep Yemişçi, Bersant Celina, Aytaç Kara, Yunus Mallı, Erdem Çetinkaya, Oğuzhan Efe Yılmaz, Turgay Gemicibaşı, Stephane Bahoken, Raoul Petretta, Ali Demirel, Selim Dilli ve Sadık Çiftpınar ile kadrosunu güçlendirdi.

HAZIRLIK MAÇLARI...

Kasımpaşa sezon başında 4 hazırlık maçıyla lige hazırlandı. İlk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, Boluspor'u 1-0 yenerken, Altınordu ile oynadığı maçtan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Kasımpaşa, Galatasaray'a ise 2-1 mağlup oldu.