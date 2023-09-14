Başakşehir, Jerome Opoku transferini açıkladı!
RAMS Başakşehir, Jerome Opoku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
Giriş: 14.09.2023 - 23:20 Güncelleme: 14.09.2023 - 23:20
RAMS Başakşehir, Portekiz ekiplerinden Arouca takımında forma giyen 24 yaşındaki Jerome Opoku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Jerome Opoku'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İngiliz stoperle sezon sonuna dek satın alma opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.