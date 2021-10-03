Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu! Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı resmen duyuruldu!

Başakşehir'in internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu’nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00’te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00’de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır."