Koronavirüs pandemisi Türk futbolunu da etkilerken futbol kulüpleri de test yaptırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başakşehir de futbolcular, teknik heyet ve personeline test yaptırırken yapılan koronavirüs testlerinde pozitif sonuç çıkmadığını duyurdu.

Başakşehir'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır"

Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüse yakalandığını Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz duyurmuştu.

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