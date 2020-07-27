İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kutlamaları sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müthiş bir mutluluk, büyük bir zafer, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı. Başakşehir taraftarına teşekkür ediyorum, sayıları az inançları çok. Hiç pes etmediler, hiç yılmadılar, her zaman bu mutluluğu bize inanarak yaşattılar." dedi.
Kameralar karşısına kızı ve yönetim kurulu üyelerinin kızları ile birlikte çıkan Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar bizim en küçük baykuşlarımız. Her maçta bizlerle beraberdiler. Onlar için de çok mutlu bir gün. Öncelikle sizlere de çok teşekkür ediyorum, yıllardır takip ediyorsunuz. Kar kış demeden yoğun bir tempoda. Altı senenin dört senesi kıl payı kaçan şampiyonluklar ama kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Büyük bir mücadele gösterdik.
Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da şu an altıncı yılımızda, altıncı yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu. Türkiye'ye hayırlı olsun. Avrupa'da da son 16'da bir rövanş maçımız var. İnşallah Kopenhag'daki rövanş maçını da geçip tüm Türkiye'ye, Türk bayrağını dalgalandıracak bir mutlulukla döneriz ve Türkiye'ye armağan ederiz. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var."
Başkan Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'in altı yıldır hep istikrarlı bir takım olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:
"Başakşehir altı yıldır istikrarın takımı oldu. Hep planlı, programlı oldu. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Dolayısıyla her zaman zirveyi zorlayan, istikrarını koruyan, centilmenlikten asla uzak kalmayan, saha içerisinde kalmak isteyen, futbolun sadece futbol olduğunu bilen, oyuncular, teknik direktörler ve yönetim anlayışımız var.
Rakiplerimizin hepsine sonuna kadar mücadele ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yoğun bir yıl, bir an evvel eve gidip üstümüzü değiştirelim. Müthiş bir mutluluk, büyük bir zafer, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı. Bir kez daha yönetim kuruluna, teknik direktörümüz çok kıymetli Okan Hocamıza teşekkür ediyorum."
Göksel Gümüşdağ, takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, eski kaptanı Emre Belözoğlu ve formasını giymiş eski tüm oyuncularına da teşekkür etti.
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