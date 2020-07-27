Rakiplerimizin hepsine sonuna kadar mücadele ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yoğun bir yıl, bir an evvel eve gidip üstümüzü değiştirelim. Müthiş bir mutluluk, büyük bir zafer, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı. Bir kez daha yönetim kuruluna, teknik direktörümüz çok kıymetli Okan Hocamıza teşekkür ediyorum."

Göksel Gümüşdağ, takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, eski kaptanı Emre Belözoğlu ve formasını giymiş eski tüm oyuncularına da teşekkür etti.