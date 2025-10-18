Başakşehir'in golü ofsayta takıldı!
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Başakşehir'in 47. dakikada Shomurodov ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Giriş: 18.10.2025 - 21:23 Güncelleme: 18.10.2025 - 21:23
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
