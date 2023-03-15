Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Turuncu-lacivertliler, ilk maçta Belçika'da 1-1 berabere kaldığı Gent'e İstanbul'da 4-1 yenilerek Avrupa macerasını noktaladı.
ORBAN'I DURDURAMADIK
Mücadeledi tüm gollerini 6 dakika içinde bulan Gent'te 31, 32 ve 34. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Gift Orban maça damga vuran isim oldu. 3 dakika içinde 3 gol atan Nijeryalı futbolcu, ara transfer döneminin son gününde Gent'e transfer olmuştu. 20 yaşındaki genç yıldız adayı, Gent formasıyla 9 resmi maçta 12 gole ulaştı. Gift Orban ayrıca, Avrupa kupaları tarihinin en hızlı hat-trickini yapan oyuncusu oldu.
Gent'in maçtaki diğer sayısını 37. dakikada Cuypers kaydetti.
Başakşehir'in mücadeledeki tek golü ise 88'de Adnan Januzaj'dan geldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 46 Szysz), Serdar Gürler (Dk. 80 Batuhan Çelik), Okaka (Dk. 68 Januzaj)
Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Torunarigha (Dk. 68 Okumu), Kums, De Sart, Fofana (Dk. 68 Samoise), Hong (Dk. 68 Odjidja-Ofoe), Cuypers (Dk. 67 Depoitre), Orban (Dk. 82 Hauge)
Goller: Dk. 31, Dk. 32 ve Dk. 34 Orban, Dk. 37 Cuypers (Gent), Dk. 88 Januzaj (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 24 Serdar Gürler, Dk. 36 Lucas Biglia, Dk. 71 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)