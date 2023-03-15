Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir - Gent: 1-4 (MAÇ SONUCU) | Gift Orban'ı durduramadık

Başakşehir - Gent: 1-4 (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 1-1'in rövanşında ağırladığı Gent'e 6 dakika içinde kalesinde gördüğü gollerle 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Belçika ekibinde 3 dakika içinde hat-trick yapan Gift Orban maça damgasını vurdu.

Giriş: 15.03.2023 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir - Gent: 1-4 (MAÇ SONUCU) | Gift Orban'ı durduramadık
HABERTURK.COM / Ajanslar

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Turuncu-lacivertliler, ilk maçta Belçika'da 1-1 berabere kaldığı Gent'e İstanbul'da 4-1 yenilerek Avrupa macerasını noktaladı.

ORBAN'I DURDURAMADIK

Mücadeledi tüm gollerini 6 dakika içinde bulan Gent'te 31, 32 ve 34. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Gift Orban maça damga vuran isim oldu. 3 dakika içinde 3 gol atan Nijeryalı futbolcu, ara transfer döneminin son gününde Gent'e transfer olmuştu. 20 yaşındaki genç yıldız adayı, Gent formasıyla 9 resmi maçta 12 gole ulaştı. Gift Orban ayrıca, Avrupa kupaları tarihinin en hızlı hat-trickini yapan oyuncusu oldu.

Gent'in maçtaki diğer sayısını 37. dakikada Cuypers kaydetti.

Başakşehir'in mücadeledeki tek golü ise 88'de Adnan Januzaj'dan geldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 46 Szysz), Serdar Gürler (Dk. 80 Batuhan Çelik), Okaka (Dk. 68 Januzaj)

Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Torunarigha (Dk. 68 Okumu), Kums, De Sart, Fofana (Dk. 68 Samoise), Hong (Dk. 68 Odjidja-Ofoe), Cuypers (Dk. 67 Depoitre), Orban (Dk. 82 Hauge)

Goller: Dk. 31, Dk. 32 ve Dk. 34 Orban, Dk. 37 Cuypers (Gent), Dk. 88 Januzaj (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 24 Serdar Gürler, Dk. 36 Lucas Biglia, Dk. 71 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 67 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 67 gözaltı
Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı
Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı
Thodex'in kurucusu Özer’in iade kararı Yüksek Mahkeme'de
Thodex'in kurucusu Özer’in iade kararı Yüksek Mahkeme'de
Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.