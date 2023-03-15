Mücadeledi tüm gollerini 6 dakika içinde bulan Gent'te 31, 32 ve 34. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Gift Orban maça damga vuran isim oldu. 3 dakika içinde 3 gol atan Nijeryalı futbolcu, ara transfer döneminin son gününde Gent'e transfer olmuştu. 20 yaşındaki genç yıldız adayı, Gent formasıyla 9 resmi maçta 12 gole ulaştı. Gift Orban ayrıca, Avrupa kupaları tarihinin en hızlı hat-trickini yapan oyuncusu oldu.

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