

(1' Sefa)

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son üç müsabakasını kazanarak 10 puana ulaştı. Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 5 puana sahip...

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt; Johansson, Angelo, Zargo Toure, Polomat, Berat, Murat Yıldırım, Motta, Candeias, Sefa, Ayite

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre