        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, erteleme maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, erteleme maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor

        RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 10:02 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:02
        Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor!
        Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Turuncu-lacivertli takım, ligde oynadığı 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

        Ligde çıktığı maçlarda ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi alan Karadeniz ekibi ise 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

        Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Davie Selke ve Abbosbek Fayzullaev'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

