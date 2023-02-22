OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE BAŞAKŞEHİR RAPORU

7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Başakşehir’deki binaları nortalama %62’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %24’ünün hafif, %11,5’inin orta, %2’sinin ağır ve %0,5’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Başakşehir’de, analiz edilen toplam bina sayısı 25.791’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur.

Senaryo depreminde, Başakşehir’deki binaların ortalama %14’ünün (yaklaşık 3.735 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 22.056 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir. Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.