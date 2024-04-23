Başakşehir'de yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü
İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede boğularak öldürüldüğü değerlendirilen kadının cansız bedeni morga kaldırıldı
Başakşehir'de 35 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu. Boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Akyürek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 3 katlı binanın birinci katında yaşayan yabancı uyruklu E.D.'den (35) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
ÖLÜ BULUNDU
DHA'nın haberine göre; olay yerine gelerek daireye giren ekipler, E.D'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sonrası yabancı uyruklu kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.D'nin boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken ekipler konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.