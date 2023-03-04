Başakşehir'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde seyreden Ali Buğra Ö. (20) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra demir parmaklıklara saplandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araç içerisinde sıkışan Ali Buğra Ö, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ali Buğra Ö'nün ağır yaralandığı kazayı, araçta bulunan iki kişi hafif yaralarla atlattı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.