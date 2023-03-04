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Başakşehir'de trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Başakşehir'de Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde seyreden Ali Buğra Ö. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra demir parmaklıklara saplandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Giriş: 04.03.2023 - 07:11 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir'de trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Başakşehir'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
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AA

Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde seyreden Ali Buğra Ö. (20) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra demir parmaklıklara saplandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araç içerisinde sıkışan Ali Buğra Ö, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ali Buğra Ö'nün ağır yaralandığı kazayı, araçta bulunan iki kişi hafif yaralarla atlattı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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