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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir'de site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü

        Başakşehir'de site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü

        İstanbul Başakşehir'de bir iş adamı, oturduğu sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 06:49 Güncelleme: 05.01.2024 - 06:49
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        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
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        Başakşehir'de iş adamı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Başakşehir Mahallesi Mecidiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarihi Kapalı Çarşı'da iş yeri olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkına gelerek aracını park etti. Bu sırada, kimliği belirsiz bir kişi otomobilinden inen Altuğrul'a silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Altuğrul yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Silah seslerini duyan sitedeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Altuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma yaparak sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

        DHA'nın haberine göre; ekiplerin incelemesinin ardından Abdülkadir Altuğrul'un cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaydan kısa süre sonra bir kişiyi gözaltına aldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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