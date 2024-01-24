Başakşehir'de Emmanuel Dennis ile yollar ayrıldı
Başakşehir, sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı Emmanuel Dennis ile yolların ayrıldığını duyurdu
Başakşehir'de Emmanuel Dennis ile yollar ayrıldı.
Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamala ile sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı 26 yaşındaki futbolcu Emmanuel Dennis ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."