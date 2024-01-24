Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'de Emmanuel Dennis ile yollar ayrıldı - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir'de Emmanuel Dennis ile yollar ayrıldı

        Başakşehir, sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı Emmanuel Dennis ile yolların ayrıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 00:45 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir ayrılığı açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir'de Emmanuel Dennis ile yollar ayrıldı.

        Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamala ile sezon başında Nottingham Forest'tan kiraladığı 26 yaşındaki futbolcu Emmanuel Dennis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

        "Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
        Kötü gidişe devam
        Kötü gidişe devam
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Suskun Kartal!
        Suskun Kartal!
        "Gazze'deki durum dehşet verici"
        "Gazze'deki durum dehşet verici"
        Koca bir sıfır!
        Koca bir sıfır!
        Engelli sanıp yardım etti, gerçek ortaya çıktı
        Engelli sanıp yardım etti, gerçek ortaya çıktı
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Habertürk Anasayfa