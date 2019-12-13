UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, J Grubu'ndaki son maçında Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 10 puanla grubunu lider tamamladı. Bu sezon Avrupa'da yoluna devan eden tek temsilcimiz olan Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa'da tur atlama başarısı gösterdi. Başakşehir teknik direktörlüğüne bu sezon getirilen Okan Buruk, selefi Abdullah Avcı'nın yapamadığını başardı! Başakşehir, Buruk yönetiminde 8. maçını oynarken hem tur atladı hem de grubunu lider tamamladı!

2017-18'DE UCUNDAN DÖNMÜŞTÜ

Başakşehir bir dönem Okan Buruk'un da yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı'yla Avrupa Ligi'nde turun kapısından dönmüştü. 2017-18'de Ludogorets, Braga ve Hoffenheim'la mücadele eden temsilcimiz, ilk 4 maçında 2 puan toplayabilmiş ancak son iki maçından 6 puan çıkarmıştı. 8 puanla grubunu üçüncü sırada tamamlayan Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde ise turu atlamayı başardı.

MİLLİ TAKIM'DA YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

Futbolculuk hayatını 2010'da Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yönetiminde noktalayan Buruk, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım'da Avcı'yla birlikte çalıştı.

8 MAÇTA AVCI'YI YAKALADI

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 8. karşılaşmasını Almanya'da oynarken tarihinde ilk kez tur atladı. Başakşehir daha önce Avrupa Kupalarında teknik direktör Abdullah Avcı ile 18 maça çıkmış ve 3 kez kazanmıştı. Okan Buruk ise bu sezon 8 maçta 3 galibiyet alıp gruptan çıkmayı başardı.

Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yendi. Medipol Başakşehir, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA'DAKİ İLKLERİ!

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan ilk kez çıkarken ilk liderliğini de genç teknik adam yönetiminde elde etti.