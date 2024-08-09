Başakşehir, Berat Özdemir transferini açıkladı
Başakşehir, Berat Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan temsilcisi El İttifak'ta forma giyen Berat Özdemir'in kiralandığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından El İttifak'ın oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.