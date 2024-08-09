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        Haberler Spor Transfer Başakşehir, Berat Özdemir transferini açıkladı - Futbol Haberleri

        Başakşehir, Berat Özdemir transferini açıkladı

        Başakşehir, Berat Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:25
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        Berat Özdemir Başakşehir'de!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan temsilcisi El İttifak'ta forma giyen Berat Özdemir'in kiralandığını duyurdu.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından El İttifak'ın oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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